日本野球機構（NPB）と日本高野連による未就学児を対象とした初の共同事業「キッズファーストアクション」が、東京ドームで行われた。約400人の児童が、都内の高校生や元プロ選手と一緒に軟らかいバットやボールを使って野球に触れた。ソフトバンク・王貞治球団会長も視察に訪れ「我々も第2の大谷君（ドジャース）のような選手を育てたいと思ってます。50年後、100年後を目指してもっともっと輪を広げていきたいですね」と今後