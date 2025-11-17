◇天皇杯準決勝神戸2―0広島（2025年11月16日吹田スタジアム）準決勝2試合が行われ、22日の決勝（国立競技場）は、前回覇者の神戸と初優勝を目指す町田の顔合わせに決まった。2大会連続3度目の制覇を狙う神戸は広島に2―0で快勝。前半に先制し、後半24分にはFW佐々木大樹（26）がPKを決めた。町田は延長の末に2―0でFC東京を下し、初の決勝進出を決めた。夢が散った地で、神戸が夢をつないだ。勝負を決定づけたのは、1点