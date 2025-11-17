指原莉乃（32）がプロデュースする女性12人組「≠ME」が16日、神奈川・海老名駅前でシングル「排他的ファイター」（12月10日発売）の披露イベントを行った。今年4月に埼玉・越谷で行ったイベントで暴動が発生し中止となり、首都圏でのイベント開催は1年3カ月ぶり。駆け付けたファン約3000人から大声援が送られ、鈴木瞳美（24）は「たくさんの皆さんに見守られながら、初披露を無事終えられてホッとしている」と胸をなで下ろし