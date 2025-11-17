ヤクルト・丸山和が定位置獲得を誓った。愛媛・松山での秋季キャンプでは、池山新監督が場内放送で打撃練習中の選手を紹介するファンサービスを実施。指揮官に「肩の強さはチームでもNo・1」と紹介された一方で「今年は少し道に迷いました」ともされた。4年目の今季は右手有鉤（ゆうこう）骨骨折の影響もあり自己最少の39試合で打率・125と悔しい成績に終わった。新体制となり外野のレギュラーは白紙に。近年は固定できていな