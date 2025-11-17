◇男子シニアゴルフツアーISPSHandaシニア・グランド・ゴールドクラシック最終日（2025年11月16日千葉・森永高滝CC＝6867ヤード、パー72）首位に3打差の4位から出た崔虎星（チェ・ホソン、52＝フリー）が66で回って通算10アンダーまで伸ばし、プレーオフでサマヌーン・スリロット（56＝タイ）を退けてツアー通算2勝目を挙げた。68歳以上のゴールドシニアはホストプロの尾崎直道（69＝国際スポーツ振興協会）が通算6ア