アメフトの全日本大学選手権2回戦2試合が16日、愛知県の上野スポーツビレッジ美浜などで行われた。中京大（東海）はディフェンスが奮闘し、九州大（九州）に14―13で競り勝った。準々決勝で関学大（関西1位）と対戦する。東北大（東北）は北海学園大（北海道）を54―0で下し、早大（関東1位）が待つ準々決勝へ進んだ。