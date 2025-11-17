レガレイラの生産者ノーザンファームも4年連続で当レース制覇となり、通算13勝目。吉田勝己代表は「本当に凄かった。1頭だけ違って見えた。こんな牝馬いないよ。感動した」と興奮気味に語った。母ロカはスワーヴリチャードの子を受胎中で、レガレイラの全きょうだいは1月23日に誕生予定。