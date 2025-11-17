韓国の男性5人組「TOMORROWXTOGETHER」が15、16の両日、埼玉・ベルーナドームでライブを行い、自身初の5大ドームツアーをスタートさせた。最新アルバム「Starkissed」の収録曲を中心に歌唱。ソロパートではしっとりと聴かせるバラード曲の歌唱から激しいダンスまで、5人それぞれが個性を輝かせた。TAEHYUN（23）は「こんなに大きな会場を埋めるのは簡単じゃない。もっと皆さんの顔が見られるよう努力したい」と飛躍を誓