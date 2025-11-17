英国馬ドックランズは15日夜に京都競馬場の国際厩舎に到着。翌朝は厩舎周りの運動で体をほぐした。ローラ・パイク助手は「競馬学校（千葉県白井市）から京都の移動は渋滞があったりで約11時間かかりましたが到着後はこの場所にも慣れて、ハッピーな様子です」と順調さを伝えた。今年6月クイーンアンSでG1初制覇。外国馬は昨年5着だったチャリンに続く参戦となる。