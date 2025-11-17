「下腹がなかなかへこまない」「腰周りが重だるい」と悩んでいる人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。いわゆる腹筋運動（クランチ）よりも腰に負担がかかりにくく、初心者でも取り入れやすいのが特徴。背骨を一つずつゆっくり起こす動きで、下腹のインナーマッスルをしっかり刺激できます。🌼腹筋運動よりラクちんなのに痩せ効果大。１日30秒【お腹の凹ませが叶う】簡単ポーズ