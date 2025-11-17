◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」で侍ジャパンが７―７で宿敵・韓国と引き分け、２連戦を１勝１分けで終えた。来年３月のＷＢＣ本戦に向け、井端弘和監督（５０）はピッチクロックやピッチコムなど新ルールへの適応に手応えを示したが、この日は６投手で計９四死球。ＷＢＣ球やＭＬＢの球審への対応に課題を残した。攻撃陣では本職の