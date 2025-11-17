◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝山梨学院５―６×九州国際大付（１６日・神宮）高校の部では九州国際大付（九州）がＶ候補・山梨学院（関東）に９回逆転サヨナラ勝ちで４強に進出した。来秋ドラフト候補の強打者・牟礼（むれ）翔外野手（２年）が「１番・中堅」で先発し、全国デビュー。７回先頭で高校通算２４号のバックスクリーン弾を放ち、スカウト陣の度肝を抜いた。着弾点は両手の感触が教えてくれた