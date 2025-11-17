きのう（16日）午後6時ごろ、東京都中央区で乗用車とバイクの事故があり、バイクに乗っていた男性が死亡しました。きのう午後6時ごろ、中央区日本橋人形町の交差点で「バイクと車の事故（があった）」と、目撃した人から119番通報がありました。警視庁によりますと、現場は片側2車線の交差点で、乗用車が左車線から右車線の進行をふさぎながらUターンをしようとし、右車線を直進してきたバイクが乗用車に衝突したということです。