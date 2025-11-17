◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝英明２―１北照（１６日・神宮）高校の部は準々決勝が行われ、英明（四国）が北照（北海道）に競り勝ち、同校初の４強に駒を進めた。主将の池田隼人遊撃手（２年）が、“背走キャッチ”の美技を披露するなど、堅守で１点差ゲームを制した。主将のビッグプレーで窮地を脱した。２―１の８回２死満塁。頭上を越えた打球を、英明の池田が背走で追った。「センターの一歩目が遅れた