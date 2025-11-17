大学の部の立命大（関西５連盟第２）は、明大（東京六大学）に競り勝った。ヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチの親戚・川端一正遊撃手（３年）＝初芝橋本＝が、延長１０回に試合を決定付ける３点三塁打を放った。勝負を決める一打にほえた。延長１０回に敵失で勝ち越し、なおも１死満塁で立命大の川端が日本ハムのドラフト１位・大川慈英（４年）＝常総学院＝の３球目を捉えた。「犠牲フライと思ったんですけど、前に守っていた