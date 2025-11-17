◆第１０５回全国高校ラグビー大会▽大阪第１地区決勝東海大大阪仰星８０―５近大付（１６日・花園）大阪３地区の決勝が行われ、第１地区は昨冬花園で準優勝の東海大大阪仰星が、計１２トライを奪い近大付に大勝した。１８３センチ、９０キロの大型ＷＴＢ山本健剛（２年）が先制を含む３トライ。７大会連続２５度目の聖地で、Ｖ奪回へのキーマンとなる。第２地区は常翔学園が２大会連続４３度目、第３地区は大阪桐蔭が５大会連