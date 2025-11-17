◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）２打差８位から出たプロ８年目の脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が涙のツアー初優勝を果たした。８バーディー、１ボギーの６５をマークし通算１６アンダーで後続を３打差で振り切った。身長が１７４センチあり、ツアーメンバーの優勝者では歴代２位、日本勢では最長身。腰痛を抱えシード圏外に