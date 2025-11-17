「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）阪神・藤川球児監督（４５）が１６日、来春キャンプの宜野座組（１軍）に、高卒２年目の百崎蒼生内野手（２０）と１年目の育成・嶋村麟士朗捕手（２２）を抜てきする意向を示した。ともに初の宜野座組となる。他に門別啓人投手（２１）、木下里都投手（２４）、井坪陽生外野手（２０）も加えた５選手の来春宜野座組スタートを明言。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。