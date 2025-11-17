◆第５６回記念明治神宮野球大会第３日▽大学の部・準々決勝立命大７―２明大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・神宮）大学の部では立命大（関西５連盟第２）が明大（東京六大学）を延長１０回タイブレークの末、撃破して準決勝進出。来秋ドラフト上位候補左腕・有馬伽久（がく、３年＝愛工大名電）が４回途中から救援し、６回２／３を無失点に封じた。３時間６分の熱戦で、立命大・有馬がひときわ輝いた。延長１０回２死