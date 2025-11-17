女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたバラエティ番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」（NHK）に出演。「何度も聴いて、何度も救われている」曲について語った。「音楽」をテーマに、タモリ、山中伸弥教授、吉岡里帆の3人がそれぞれ愛する音楽5曲を紹介。吉岡は5曲と言われているのに5曲以上選んでしまい「私、1番難しいアンケートだな、と思って、自分の中でルールを作りまして。日本語で自分が歌詞を