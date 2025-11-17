「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）第２戦が行われ、日本代表は引き分けで２連勝を逃した。試合後、井端弘和監督は厳しい表情を崩さなかった。１点リードで迎えた九回、大勢が２死から同点アーチを浴びてドロー。接戦を勝ち切れなかった一戦に、強化試合でも勝負師の血が騒いだ。「昨日同様に先制点を取られたが、その後に追い付けた、追い越せたが…」。そう話し始めた上で指