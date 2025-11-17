ＤｅＮＡ・小園健太投手が１６日、３０万減の６６０万円でサインした（金額は推定）。２１年度ドラ１右腕は４年目の今季、７月３日の中日戦で待望のプロ初勝利をマーク。しかし、直後に上半身のコンディション不良に見舞われ、１軍登板は１試合のみに終わった。逆襲を期す来季は同学年の大卒選手が入団してくるが「同級生には負けたくないという思いは人一倍ある」と強い気持ちを口にした。