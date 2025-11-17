「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本７−７韓国」（１６日、東京ドーム）第２戦が行われ、日本の「３番・中堅」でスタメン出場した阪神・森下翔太外野手（２５）が存在感を示した。３点を追った四回先頭で右中間への二塁打でチーム初安打をマークし、そこから３得点。八回には押し出し四球で打点も記録するなど、試合は引き分けに終わったが、今後につながる２試合となった。沈みかけた雰囲気を変えたのは、またし