「明治神宮野球大会・高校の部・準々決勝、九州国際大付６−５山梨学院」（１６日、神宮球場）準々決勝４試合が行われ、高校の部では九州国際大付が山梨学院に６−５で逆転サヨナラ勝ち。英明は２−１で北照を下した。大学の部では立命大が優勝候補の明大を延長十回タイブレークの末７−２で撃破し、２００８年以来１７年ぶりの４強入りを決めた。前回王者の青学大は仏教大を２−１で下して初戦を突破した。白球がバックスク