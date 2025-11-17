4番人気パラディレーヌが直線先頭に躍り出ると場内がドッと沸いた。が、夢は一瞬。レガレイラとの距離は一気に縮まり、2着に敗れた。岩田望は「よく頑張った。結果だけですね。この馬の走りはできた。相手はグランプリホースですから。まだ3歳。これからです」と前を向いた。顔を紅潮させた千田師は「うまく乗ってくれて、馬も一生懸命に走ってくれた。ドラマ（ザ・ロイヤルファミリー）じゃないですが、日高の馬ですからね。