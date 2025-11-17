4年連続でのチャレンジだった6歳馬ライラックが若馬相手に3着に食い込み、2着同着だった22年以来の馬券圏内。4角16番手から魂の走りで大外から追い上げ、2番人気リンクスティップを抑えた。9番人気での激走に導いた藤岡は「初めて乗りましたが、具合の良さが分かるぐらい。（石川）裕紀人から“折り合いに気を付けて、直線外に出して”と聞いて、その通りに乗った。6歳でもよく頑張った。最後は馬の力で来てくれた」と感心しき