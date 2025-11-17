昨年の桜花賞馬ステレンボッシュは約1年7カ月ぶりの復活Vならず10着。中団のインで運ぶも、3角過ぎに他馬との接触があり、リズムを崩したのが痛かった。ルメールは「スタートでチャカチャカして出遅れた。後ろからになり、位置を上げましたが3、4角で邪魔されてしまった。リズムをなくして、スムーズな競馬ができなかった」と無念の表情。秋華賞、菊花賞、天皇賞・秋を制していた鞍上のJRA・G1連勝はストップした。