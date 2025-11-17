▼4着リンクスティップ（C・デムーロ）好位でリズム良く運べました。内にモタれるところがありましたが、長くいい脚を使ってくれました。古馬相手によく頑張ってくれています。▼5着ココナッツブラウン（北村友）懸念していた体重も減らず、凄くいい状態でした。もっとこうなればと思う小さなことがあった中でも、勝負になると思っていただけに申し訳ないです。▼6着セキトバイースト（浜中）行く気ではいたけど前が速かった