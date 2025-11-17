日本ハム・進藤勇也捕手（２３）が１６日、来季の正捕手争いへ、阪神へのトレードが決まった伏見寅威捕手（３５）の教えを生かすことを誓った。２年目の今季は１３試合に出場してプロ初安打もマーク。ソフトバンクとのＣＳファイナルＳでも２試合でスタメンマスクをかぶった。ＣＳの敵地ではロッカーが伏見の隣。「心構えやいろんな話をさせてもらった。そこは非常に大きかった」と感謝した。以前から「寅威さんとはキャッチ