ヤクルトの大西広樹投手（２８）、阪口皓亮投手（２６）、岩田幸宏外野手（２８）による野球教室（主催・神戸ヤクルト販売）が１６日、神戸市の荒田公園で行われ、兵庫区、長田区、北区の７チーム約１３０人が参加した。３選手はキャッチボールから打撃、守備、走塁までを指導。子どもたちは生で見るプロ野球選手に興奮気味だった。大西は「体力があって元気よくできたので良かった」と笑顔で振り返った。右腕は今季、チーム