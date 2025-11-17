来季から先発に再転向するオリックス・山岡泰輔投手（３０）が１６日、今オフの調整に中継ぎ同様の“不変”スタイルで臨むと宣言した。中継ぎ起用となった今季は４１試合で５勝３敗、１３ホールド、防御率４・２５。来季は岸田監督の要請で再び先発を任されるが「トレーニングや体作りに関しては特に変えることはない。先発、中継ぎ（の違い）で多少はあっても、大きくはない」と明かし、来春キャンプ時の投げ込み等についても