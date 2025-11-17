「神戸新聞社共催・神戸マラソン」（１６日、神戸市役所前〜神戸ハーバーランド）男子はエリシャ・ロティッチ（３５）＝ケニア＝が２時間１１分２秒で優勝を飾った。熊橋弘将（３１）＝山陽特殊製鋼＝が２時間１１分４５秒の３位で日本選手トップ。女子はジャクリン・チェラル（３４）＝ケニア＝が２時間２８分２５秒で制した。初マラソンの酒井心希（２１）＝シスメックス＝が２時間３５分２２秒で３位に入り、日本勢最高順位