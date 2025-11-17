女優の篠原涼子が、26年1月スタートの日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―』(毎週日曜22:30〜)に主演することが17日、発表された。篠原涼子今作の舞台は、未決拘禁者(※有罪が確定していない被疑者・被告人)を収容する拘置所。そこで勤務するベテランの女性刑務官・冬木こずえ(篠原)は、冷静沈着に対処できる正義感と責任感を持ち、上司や同僚からの信頼も厚いというキャラクターだ。高い塀に囲