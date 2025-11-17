◇明治神宮野球大会第3日・大学の部準々決勝青学大2―1佛教大（2025年11月16日神宮）中日からドラフト1位指名を受けた青学大の最速152キロ右腕・中西は3安打1失点完投勝利。123球の熱投で11三振を奪い「勝ててホッとした。自分の良いところが悪いなりに出せた」と振り返った。最大の武器とするフォークが抜け気味でも「カーブ、スライダー、真っすぐに頼りながら投げた」と巧みに打者の狙いを外した。DH制の東都リーグで