8頭立て6番人気のノチェセラーダ（牡＝杉山佳、父ドレフォン）が早めに押し上げて差し切り、未勝利戦に続く連勝を飾った。C・デムーロは「ペースも落ち着いたので早めにポジションを押し上げた。直線はいいところを走れた」と涼しい顔。杉山佳師は「仕上がりに不安はなかった。血統的に距離を延ばしてもいい」と勝利をかみしめ「やっぱり、うちは芦毛が似合いますね」とニヤリ。同厩舎の芦毛はコスタボニータやイフェイオンが