創立100周年を迎えた法大応援団の記念式典・祝賀会が16日、都内で行われた。現役と歴代OB・OGらが一堂に会し、お祝いのビデオメッセージでは同大OBの菅義偉元首相や日本ハム・稲葉篤紀2軍監督が登場。稲葉氏は「応援があったからこそ野球部も頑張れた。本当に感謝しかありません」と当時を振り返り「今後新たな100年を築き上げられるように、微力ながら何かあればお手伝いさせていただきます」とさらなる発展を祈った。