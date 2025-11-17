◇大相撲九州場所8日目（2025年11月16日福岡国際センター）安青錦の現時点での課題といえば、根こそぎ押し上げてくるようなタイプへの対応です。王鵬は先場所敗れている相手でしたが、しっかり修正。会心の相撲で攻略しました。立ち合いから突っ張って先制。自分の形を崩さないことを徹底していました。相手に持っていかれない自信もあるのでしょう。とにかく常に先手、先手で攻め切った。中に入って下手投げを打ったとこ