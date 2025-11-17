京都4R・新馬戦（ダート1800メートル）は2番人気メルカントゥール（牡＝杉山晴、父ルヴァンスレーヴ）が豪快差しで初陣Vを決めた。道中は置かれ気味で苦しい競馬を強いられたが、直線外に出すと鮮烈な伸びで鮮やかに突き抜けた。C・デムーロは「ゲートの出が遅く、せかして行くと掛かった。3、4コーナーではキックバックを嫌がったり負担をかけたが、直線外に出してからはいい伸び。能力はある」と評価。杉山晴師も「競馬した