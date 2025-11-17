「天皇杯・準決勝、神戸２−０広島」（パナソニックスタジアム吹田）準決勝が行われ、神戸は２−０で広島を下し、２年連続３度目の優勝に王手をかけた。前半２４分、ＤＦ永戸勝也（３０）が移籍初得点となる先制点をたたき込んだ。後半２４分にはＭＦ佐々木大樹（２６）がダメ押しのＰＫを決めた。町田は延長の末に２−０でＦＣ東京を下し、初の決勝進出を決めた。決勝は２２日に東京・国立競技場で行われる。チーム全員がこ