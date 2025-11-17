◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）井端ジャパンの“若大将”が最後まで光った。３点を先制された直後の４回。阪神・森下が先頭で突破口を開いた。「点を取られた後。流れ的にも大事なところ」と右中間を真っ二つ。チーム初安打となる二塁打で同点への道をつくった。１５日も５回に岸田の決勝弾に直結する安打を放ったが、またも球場の空気を変えた。ＷＢＣを意識した挑戦にも