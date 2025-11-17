巨人の横川凱投手（２５）が１６日、Ｇ球場で自主練習を行い今オフ、無休でトレーニングに励むことを明かした。ワールドシリーズ（ＷＳ）でのドジャース・山本由伸投手の熱投に刺激を受け、疲労がたまった状態でマウンドに上がっても、好パフォーマンスを出せる体を作り上げる。そのために「今年は（体を）いじめ抜きます。休んでいる暇はない」と強い覚悟を示した。ＷＳでＭＶＰに輝いた山本は、第６戦で６回１失点の力投を見