◇大相撲九州場所8日目（2025年11月16日福岡国際センター）安青錦が王鵬との関脇対決に快勝した。140キロの自身より37キロ重い相手に対し、低く鋭い立ち合いから突いて主導権を握り、最後は左手で渡し込んで1敗を守った。「我慢して相手が引いたところを出た。自分は引かないと決めていた」。中日を1敗で通過するのは同じ三役だった先場所の2敗より好ペース。「自分の相撲が取れないときもあるけれど体は動いている。悪く