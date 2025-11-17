◇全国高校サッカー選手権東京都予選Aブロック決勝堀越7―2国学院久我山（2025年11月16日味スタ）堀越が国学院久我山との東京都予選Aブロック決勝を7―2で制し、3大会連続7度目の全国選手権出場を決めた。夏の全国高校総体（インターハイ）東京都予選での2次トーナメント準々決勝敗退を乗り越えて全国切符を手にしたFW三鴨奏太主将（3年）は「ホッとしているのが一番です」と息をついた。8強だった前回の全国選手権で5得