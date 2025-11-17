阪神・中野が来季から背番号7に変更する。「変えるとしたらこのタイミングかなと。球団の許可を取れた感じです」。5年間付けた51番にも強い思い入れはあるが「1桁の番号でやってみたい気持ちがあった」。かつて真弓、今岡、西岡、糸井らレジェンドOBが付け、昨年にノイジーが退団して今季は空き番になっていた。「すごい選手ばかり。自分らしくプレーして7が似合う選手になっていきたい」。近く球団から発表され、同番は世界一