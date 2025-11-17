阪神・桐敷が変化球を磨き上げ、勝ちパターンに返り咲く。70試合登板で43ホールドポイント（HP）を挙げ、最優秀中継ぎのタイトルをつかんだ昨季から一転、今季は43試合で15HPに終わった。「今年は変化球の感覚が良くなかった。昨年に近い形に戻していきたい」。ツーシーム、スライダーなど持ち球の改良を誓った左腕。「大事な場面を任せてもらえるようにやるしかない」と巻き返しを期す。