阪神・岩田稔コミュニティアンバサダー（CA＝42）が16日、甲子園球場で自身と同じ1型糖尿病患者と家族を招き、野球体験教室と同球場でのスタジアムツアーを行った。室内練習場でリズムトレーニングや野球のミニゲームなどで交流した岩田CAは「“野球ってこんなに楽しいんだ”と思ってもらえる1日になればいいなと思って、開催させていただいた」と意義を語った。この日は、08年に自身が甲子園の試合に招待した1型糖尿病患者も