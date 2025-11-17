東京都羽村市で軽乗用車を運転中にオートバイと衝突し、運転手の男性を死亡させたうえ、その場から走り去ったとして、76歳の女が逮捕されました。きのう（16日）午前8時半ごろ、羽村市栄町で、「バイクと軽乗用車の事故があり、被害者は意識がない」と目撃者から110番通報がありました。バイクに乗っていたのはペルー国籍の会社員・西井アルドさん（57）で、胸を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。警視庁によりますと