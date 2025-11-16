米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（11月10日〜11月14日）の米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、金融政策決定会合における主な意見や10月の景気ウォッチャー調査に注目先週は、金融政策決定会合における主な意見（10月29日〜30日開催分）が公表され（図表1）、10月の会合で反対票を投じた高田委員や田村委員以外とみられる委員からも、追加利上げに前向きな意見が複数見られ