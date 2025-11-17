◇サッカー天皇杯準決勝FC東京０ー２町田（2025年11月16日国立）FC東京は延長戦で力尽き、14年ぶりの決勝進出を逃した。延長前半13分に連係ミスを突かれて先制を許すと、攻勢を強めた同後半4分に追加点を奪われて万事休す。欧州から復帰後初タイトル獲得へ相当な気合で臨んだDF長友だったが、この日は最後まで勝ち筋を見いだすことができず。120分を戦い終えたベテランDFは悔しさにじむ表情で「敗者に口なし」と言い残