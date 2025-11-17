◇明治神宮野球大会第3日・高校の部準々決勝山梨学院 5―6九州国際大付（2025年11月16日神宮）山梨学院がまさかの形で九州国際大付に5―6で逆転サヨナラ負けを喫した。1点リードの9回2死満塁から右腕・菰田陽生（こもだ・はるき＝2年）が暴投し、一塁ベンチ前に転がった。捕手の光永惺音（れのん＝2年）はボールを捕球するも勢い余ってベンチ内に入った。その時、既に各走者が一つ先の塁に達しており、2走者が生還した